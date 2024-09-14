Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Kadın Sürücünün Kontrolündeki Araç Marketin İçine Girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir kadın sürücü, kontrolü kaybederek otomobiliyle markete girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, markette hasar meydana geldi.

ŞANLIURFA'da, kadın sürücü, kontrolünden çıkan otomobille markete girdi. Kazada, can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Kaza, Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolü kaybedip kaldırıma çıkarak markete girdi. Çevrede ve markette tedirginliğe neden olan kazada otomobil sürücüsü, bir süre sonra araçtan çıkıp çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirlendi. Aracın marketin camlarını kırıp içeri girmesi ve market raflarına çarpması sonucunda iş yerinde zarar meydana geldi. Kazanın ardından, otomobilin marketten çekiciyle çıkarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin aracı güvenli şekilde kaldırmasının ardından, markette temizlik yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlığa bakın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title