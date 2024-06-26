Şanlıurfa'da Kadın Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın, evinin mutfağında temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Ceylan Y. (26), kırsal Arslanlı Mahallesi'ndeki evinin mutfağında temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.