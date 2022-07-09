Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı - Haberler

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Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA'da, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğalar, çevredekilere ve görevlilere zor anlar yaşattı.

ŞANLIURFA'da, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğalar, çevredekilere ve görevlilere zor anlar yaşattı. Ekiplerin uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdiği kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde faklı semtlerde kesim yerine götürülen 4 boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Sahiplerini peşinden koşturan boğalar yakalanamayınca belediyeden yardım istendi. İhbarla bölgeye giden ekipler, kurbanlıkları uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirip yakaladı. Vatandaşlar, teslim aldıkları hayvanlarını kamyonetlerle kesim alanına götürdü.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

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