Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık koyun minibüsün çarpması sonucu öldü

ŞANLIURFA'da sahibinin elinden kaçıp yola çıkan kurbanlık koyun, minibüsün çarpması sonucu öldü. Kaza, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da kesime götürülen koyun sahibinin elinden kaçtı. Peşindekileri kilometrelerce koşturan koyun, sahiplerine zor anlar yaşattı. Son olarak Karaköprü'de bir mağazanın önünde duran koyun, sahipleri hamle yapınca caddeye koştu. Bu sırada yoldan geçen minibüs koyuna çarptı. Koyun ölürken yaşanan kaza cep telefonuyla görüntülendi.