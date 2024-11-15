Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 9 bin 153 paket sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirilirken, 8 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 9 bin 153 paket sigara, 23 bin 340'ı dolu 50 bin 740 makaron, 950 puro, 63 elektronik sigara ile 98 elektronik sigara likiti ve 6 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.