Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 55 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu 55 bin 180 paket sigara ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin 180 paket sigara ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent genelinde tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 55 bin 180 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
