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Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Denetiminde Gerginlik: 2 Gözaltı

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Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik yapılan denetimde jandarma ile DEDAŞ ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kırsal Başmakçı Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik denetim yapıldı. Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. Trafoların sökümüne karşı çıkanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Tarım Enerji Güncel Haberler

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