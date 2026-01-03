Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

Ekiplerce Şanlıurfa- Mardin kara yolunda durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket ısıtılan tütün mamulü, 2 bin 700 elektronik sigara ve 5 bin puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.