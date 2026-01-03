Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi
Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir tırda 52 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile diğer tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.
Ekiplerce Şanlıurfa- Mardin kara yolunda durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket ısıtılan tütün mamulü, 2 bin 700 elektronik sigara ve 5 bin puro ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel