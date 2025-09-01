Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 347 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamasında 2 bin 347 gümrük kaçağı sigara ve 11 kilo gram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Viranşehir ve Birecik ilçelerinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, gümrük kaçağı olan 2 bin 347 sigara ile 11 kilo gram çay ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
