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Şanlıurfa'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu: 65 Bin 500 Gözlük Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu: 65 Bin 500 Gözlük Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak gözlüklerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 65 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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