Şanlıurfa'da kaçak balık avlayanlara 6 bin 144 lira ceza uygulandı
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin 144 lira ceza kesildi.
SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin 144 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyçeri Mahallesi'ndeki gölette 4 kişinin kaçak balık avladığını belirledi.
Yakalanan kişilere toplam 6 bin 144 lira ceza uygulandı, avda kullanılan malzemeye el konuldu.
AA / Müslüm Etgü - Güncel