Şanlıurfa'da kaçak balık avlayanlara 6 bin 144 lira ceza uygulandı - Haberler

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Şanlıurfa'da kaçak balık avlayanlara 6 bin 144 lira ceza uygulandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak balık avlayanlara 6 bin 144 lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin 144 lira ceza kesildi.

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin 144 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyçeri Mahallesi'ndeki gölette 4 kişinin kaçak balık avladığını belirledi.

Yakalanan kişilere toplam 6 bin 144 lira ceza uygulandı, avda kullanılan malzemeye el konuldu.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Jandarma, Siverek, Güncel, Haberler

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