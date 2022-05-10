Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Beraberindeki av tüfeğiyle yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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