Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Sergisi Açıldı

Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Sergisi Açıldı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü münasebetiyle, jandarma ekiplerinin sahada çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenledi. Sergi, kentteki bir AVM'de açıldı ve vatandaşlara jandarma çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentteki bir AVM'de jandarma ekiplerinin sahada çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Burada kurulan stantlarda yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler verilirken, jandarma ekiplerinin kullandıkları bazı ekipmanlar da tanıtıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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