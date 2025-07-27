Şanlıurfa'da İzinsiz Yapılar için 10 Milyon Ceza

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Şanlıurfa'da yapımı aşamasında kanuna aykırı 15 izinsiz yapılaşmaya toplam 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı. Valilik, toprak koruma yasalarına uyum amacıyla denetimlerin süreceğini duyurdu.

Şanlıurfa'da, yapımı aşamasında kanuna aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na aykırı yapılara yönelik denetimler kararlı şekilde sürdürülüyor.

Kanuna aykırı tespit edilen yapılara ilişkin idari yaptırım uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz yapılaşmalar ve toprak bozulmalarına ilişkin devam eden denetimler sonucunda temmuz ayı itibarıyla yapımı devam ettiği tespit edilen 15 yapıya kanun kapsamında 10 milyon 29 bin 671 lira idari para cezası uygulandı. Bunu Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını korumak, dolayısıyla da bu bereketli topraklardaki üretimimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapmak zorundayız. Bu yönde yapılan denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek, kanuna aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek. Mevzuata aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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