Şanlıurfa'da İzinsiz Define Kazısı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yer altı görüntüleme cihazı ve bilgisayar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yer altı görüntüleme cihazı ile bilgisayar ele geçirdi.