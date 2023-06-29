Şanlıurfa'da itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiyeci yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, anız yangınına müdahale etmek için giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiyeci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ciddiyetini koruyor.