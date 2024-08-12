Şanlıurfa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 İtfaiye Eri Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. İsmail Sandıkçı (40) idaresindeki 63 AEE 473 plakalı yangın söndürme aracı, kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarındaki bir yangından dönerken şarampole devrildi. Kazada sürücüyle araçtaki Eyyüp Güley (19) ve Hüseyin Balıkçı (52) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
İsmail Sandıkçı (40) idaresindeki 63 AEE 473 plakalı yangın söndürme aracı, kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarındaki bir yangından dönerken şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Eyyüp Güley (19) ve Hüseyin Balıkçı (52) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.