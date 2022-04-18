Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesinde Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Kışla Mahallesi'ndeki Kışla Camisi bahçesinde toplanan kalabalık, kılınan teravih namazının ardından İsrail'in saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Viranşehir İlçe Başkanı Ahmet Acet, siyonist işgal rejiminin her ramazanda Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırdığını belirtti.

Ramazanın ortasına gelinen bu günlerde siyonistler Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini çiğneyerek her taraftan saldırıya geçtiklerini ifade eden Acet, gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaate saldırarak yüzlerce Müslümanın yaralandığını kaydetti.

Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Acet, şöyle konuştu:

"Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor, yaralılara acil şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olamamalarıdır. İki milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hassaten Türkiye, bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun, Kudüs davasına sırt çevirip siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme siyonist işgalin bitmesidir, işgalcilerin geldikleri yere geri dönmesidir. Dünyanın, siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye'ye ne Filistin halkına ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi vebali büyüktür. Allah indinde kimse bunun hesabını veremez."