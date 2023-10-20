Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Mahmut Zehra Zencirli Cami önünde yatsı namazı sonrası toplanan ve aralarında Sivil Toplum Kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinde bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir süre yürüdü.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.