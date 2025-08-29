Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kamyonla Çarpıştı: 5 Yaralı
Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ve kamyon çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi girişinde, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel