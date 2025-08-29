Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kamyonla Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ve kamyon çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi girişinde, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.