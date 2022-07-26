Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Servis minibüsünün devrildiği kazada, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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