Şanlıurfa'da İş Yerinden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kablo, spiral makinesi ve matkap çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını R.Ç. ve R.T'nin gerçekleştirdiğini ve çalınan malzemelerin E.Ç'ye satıldığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda R.T. gözaltına alınırken, E.Ç. hakkında da "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Diğer zanlı R.Ç'nin de yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.