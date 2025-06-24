Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi'nde yedek parça satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, 12 araç ve 26 personelle müdahale ettiği yangını, yaklaşık 2 saatte söndürdü.???????