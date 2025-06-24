Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın Çıktı

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Evren Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yedek parça iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 12 araç ve 26 personelle yaptığı müdahale ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi'nde yedek parça satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, 12 araç ve 26 personelle müdahale ettiği yangını, yaklaşık 2 saatte söndürdü.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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