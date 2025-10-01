Haberler

Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın: Çatı Çöktü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangının ardından çatının bir bölümü çöktü. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla kontrol altına alındı ve nedeni araştırılıyor.

1) ŞANLIURFA'DA İŞ YERİ YANGINI; ÇATININ BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde çıkan yangında, çatının bir bölümü çöktü.

Paşabağı Mahallesi'nde plastik ambalaj ürünü satışı yapılan bir iş yerinde, gece geç saatlerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle alevler diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.