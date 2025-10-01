Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın: Çatı Çöktü

1) ŞANLIURFA'DA İŞ YERİ YANGINI; ÇATININ BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde çıkan yangında, çatının bir bölümü çöktü.

Paşabağı Mahallesi'nde plastik ambalaj ürünü satışı yapılan bir iş yerinde, gece geç saatlerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle alevler diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.