Şanlıurfa'da İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi.
Saldırıda V.Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), S.G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.