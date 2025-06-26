Şanlıurfa'da Iraklı Kardeşlere Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Iraklı Kardeşlere Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda Irak uyruklu kaporta ustaları Yusuf ve Muhammed El Rawe yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, iş yerlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Irak uyruklu kaporta ustaları Yusuf El Rawe (36) ve Muhammed El Rawe (40), son yolculuklarına uğurlandı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. isimli müşteri, kaporta tamiri için bıraktığı aracın camının kırık olduğunu ve park sensörlerinin çalışmadığını öne sürüp, iş yerinde çalışan Iraklı kardeşlerle tartıştı. Tartışma, çevredeki esnafın araya girmesiyle son bulurken, müşteri aracını alıp sanayiden ayrıldı. Ancak kapanmasına yakın saatte, 2 araçla iş yerine geri gelen şüpheliler, tabancayla Yusuf ve Muhammed El Rawe'ye ateş açtı. Yaralanan Iraklı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen Iraklı kardeşler, Yeni Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi. Konuya ilişkin soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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