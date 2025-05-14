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Şanlıurfa'da İnşattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da İnşattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Haliliye ilçesindeki bir inşaatta çalışan 48 yaşındaki R.A., 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Paşabağı Mahallesi'nde bir inşaatın 7'nci katında çalışan R.A. (48) dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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