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Şanlıurfa'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
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MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonda, aralarında terör örgütleri bağlantılı şahısların bulunduğu 187 kişinin kaçak geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu 1'i Suriyeli 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon, ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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