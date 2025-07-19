Şanlıurfa'da İnşaattan Düşen Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, inşaattan düşen 55 yaşındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kırsal Tülmen Mahallesi'nde meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaattan düşen kişi yaralandı.
Kırsal Tülmen Mahallesi'nde inşaattı kontrol eden Ö.S. (55), yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.S. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel