Şanlıurfa'da inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı Şanlıurfa'da bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Şanlıurfa'da bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Merkez Haliliye ilçesi Devteşeti Mahallesi'ndeki bir inşaatın 1. katında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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