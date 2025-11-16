Haberler

Şanlıurfa'da İnşaatta Beton Dökümü Sırasında Göçük: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) ŞANLIURFA'DA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ŞANLIURFA'da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.