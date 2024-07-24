Şanlıurfa'da İnşaat Kazasında 2 İşçi Yaralandı
Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, beton dökümü sırasında tabla çökmesi sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, arama-kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki tek katlı inşaatta, beton dökümü sırasında tabla çöktü. Çökme nedeniyle 2 işçi enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, arama-kurtarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Ekiplerce enkazdan yaralı çıkarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.