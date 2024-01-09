Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan Süleyman Cura, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cura, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.
Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde dengesini kaybeden Süleyman Cura (44) zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Burada müdahalelere rağmen Cura yaşamını yitirdi.