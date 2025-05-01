Şanlıurfa'da İnşaat İşçileri 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Ediyor

Şanlıurfa'da inşaat işçileri 1 Mayıs'ta da mesaide

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de inşaat işçileri görevlerinin başında mesailerine devam etti.

Şanlıurfa'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayamadı. İşçiler, 1 Mayıs'ı da çalışarak geçiriyor. Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde bulunan bir inşaata 1 Mayıs'ı çalışarak geçiren inşaat işçileri, tüm işçi arkadaşlarının bayramını kutlayarak, tüm dünyada, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik içinde nice 1 Mayıslar temennisinde bulundu.

"1 Mayıs diye evde oturacak halimiz yok"

Demirci ustası işçilerden Mehmet Çiftkardaş, "40 yıllı aşkındır bu işi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün 1 Mayıs, biz çalışıyoruz. 1 Mayıs diye evde oturacak halimiz yok. Hayat devam ediyor, biz de işimize devam ediyoruz. Yaşımız, gücümüz yettiği kadar işimize devam edeceğiz. Kazasız, belasız Rabbim bizi nice 1 Mayıslara kavuşturur inşallah. Tek dileğim, ülke olarak birlik beraberlik içinde huzur dolu günlere diyorum. Tüm arkadaşlarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.

Demirci ustası Yasin Akbaş ise, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sıcaklık altında çalışıyoruz. Bazen sıcaklık 45-50 dereceyi buluyor. İşimize devam ediyoruz. Büyüklerimizden bir isteğimiz var. Bu yaptığımız iş ağır iş koludur. Yıpranmadan bizim de yaralanmamızı istiyoruz. Biraz daha bizi düşünmelerini istiyoruz. Depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Allah'ın izniyle nice bayramlar görürüz inşallah. Tüm arkadaşların bayramını kutluyorum" diye konuştu.