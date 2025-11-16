Haberler

Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü, İki İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökmede iki işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, işçileri bulup hastaneye sevk etmesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
