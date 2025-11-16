Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.

İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, en az 2 işçinin göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı.