Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Haliliye ilçesindeki bir tek katlı inşaatta çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. En az 2 işçinin göçük altında kalabileceği belirtiliyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.
İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, en az 2 işçinin göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel