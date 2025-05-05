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Şanlıurfa'da İnanç Değerlerine Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da İnanç Değerlerine Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da, toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen bir video paylaşan F.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre, olayla ilgili soruşturma Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında başlatıldı.

Şanlıurfa'da toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen video paylaşımıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasında, 4 Mayıs günü sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan, Balıklıgöl Platosu'nda kaydedildiği anlaşılan ve toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirilen bir video paylaşımıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan dijital takip ve analiz çalışmaları sonucu ilgili içeriği paylaşan kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde video içeriğinde yer alan F.S. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli 6 Mayıs 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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