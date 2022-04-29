Şanlıurfa'da imece usulü iftar etkinliği

Necmeddin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri evlerinden getirdikleri yemeklerle iftarda bir araya geldi.

Okul Aile Birliği Başkanı Bekir Engül, rehber öğretmeni Mehmet Özer koordinesinde düzenlenen iftar etkinliğinin çok güzel ve farklı bir etkinlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes evinde hazırladığı yemekleri getirip paylaştı. Açık büfeyi andıran iftarda öğrenciler, veliler ve öğretmenler beğendikleri yemek ve tatlılardan alarak hep beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Yemeğin ardından da tanışarak sohbet etme imkanı da bulduk. Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."