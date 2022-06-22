Şanlıurfa'da İLKSAN üyeleri sağlık yardımları konusunda bilgilendirildi Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), üye bilgilendirme toplantı düzenlendi. Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), üye bilgilendirme toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, yaptığı konuşmada İLKSAN'ın seneye 80. yılını kutlayacağını belirterek, üyelere en iyi hizmeti sunmak için bütün imkanlarıyla çalıştıklarını ifade etti. İLKSAN Genel Müdür Mintez Şimşek ise katılımcılara sağlık yardımları hakkında bilgi verdi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. AA / Yasin Dikme - Güncel milli eğitim bakanlığı Şanlıurfa Güncel Haberler

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