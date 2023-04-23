Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mesut Kaysı idaresindeki 63 AFS 533 plakalı otomobil, Haliliye ilçesinin Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde karşı yönden gelen Engin Kılıç yönetimindeki 09 AGM 995 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel