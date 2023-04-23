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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tuncay D. idaresindeki 63 AV 710 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 44. kilometresinde Muzaffer K'nin kullandığı 06 DOK 636 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler

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