Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tuncay D. idaresindeki 63 AV 710 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 44. kilometresinde Muzaffer K'nin kullandığı 06 DOK 636 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel