Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 20 D 4704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 42 ABV 481 plakalı otomobil, Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel