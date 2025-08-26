Şanlıurfa'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Akpıyar Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 08 AF 425 ile 34 EC 3707 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel