Şanlıurfa'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Akpıyar Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 08 AF 425 ile 34 EC 3707 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Hizbullah, Lübnan'a resti çekti! En önemli gerekçeleri de İsrail
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.