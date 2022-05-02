Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

S.Ö. yönetimindeki 01 DVC 46 plakalı otomobil, Kepez Kavşağında iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen A.A'nın kullandığı 31 ABU 684 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Kepez, Güncel, Haberler

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