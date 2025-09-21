Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.E. yönetimindeki 06 CDG 618 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 63 HV 066 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı, hırsız kendisi çıktı

Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı! Her şeyi kendisi tasarlamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.