Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.E. yönetimindeki 06 CDG 618 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 63 HV 066 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel