Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 4243 plakalı otomobil ile 63 AFH 599 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Esra Y., Ayşe Ş., Reyye G. ve Emine D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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