Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 02 TP 678 ve 63 RY 897 plakalı otomobiller, Yeşilova Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel