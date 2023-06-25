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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 36 AS 655 plakalı otomobil ile 07 FNN 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Güncel

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