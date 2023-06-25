Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.