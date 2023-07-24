Şanlıurfa'da İki Kuzen Sulama Kanalında Kayboldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren yaşları 13 ile 16 arasında değişen aynı isimli İ.H.A. adlı iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Dalgıç Polis, Jandarma ve Birecik Sahil Güvenlik ekipleri, tarım sulamasında kullanılan sulama kanalında arama çalışması başlattı. Dün gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, bu sabah yeniden başladı.

Ekipler, sulama kanalında bot yardımı ile arama çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA