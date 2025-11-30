Haberler

Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Kavga: 10 Yaralı, 8 Gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında çeşitli eşyalarla saldırılar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sarayönü Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine sandalye, tabure, vantilatör ve iş yerlerinde bulunan çeşitli araç gereçlerle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
